Real Madrid: l’effet Jude Bellingham se fait déjà ressentir

Selon les informations de la DefensaCentral, ce mercredi, le maillot floqué au nom de Jude Bellingham est devenu l’un des maillots les plus vendus du Real Madrid. Le club madrilène se frotte donc déjà les mains sur le plan économique, en attendant les prouesses sportives de sa nouvelle recrue.

Le Real Madrid a réalisé un véritable coup de maître lors du mercato estival en parvenant à s’attacher les services de Jude Bellingham, tant courtisé par les plus grands clubs européens, tels que Liverpool et le Paris Saint-Germain. Cette transaction, d’une valeur de 103 millions d’euros, a rapidement eu un impact significatif sur les revenus du club madrilène, comme en témoigne la vente fulgurante des maillots floqués au nom du jeune prodige.

Selon le site DefensaCentral, en l’espace de seulement vingt jours, le maillot arborant le nom de Bellingham et le mythique numéro 5 est devenu l’un des produits les plus prisés par les supporters du Real Madrid. Aux côtés des chouchous du public madrilène tels que Luka Modric, Vinicius, Rodrygo et Eduardo Camavinga, le jeune milieu de terrain de 20 ans est désormais l’un des noms les plus recherchés et admirés par les fervents supporters madrilènes, ce qui ravit évidemment les dirigeants du club espagnol.

«Jude Bellingham est un Galactico dans tous les sens du terme et son impact sur les comptes de Madrid est palpable dès son arrivée dans la capitale espagnole. L’héritier de Beckham est déjà là», s’est réjoui un représentant du conseil d’administration. L’ancien joueur du Borussia Dortmund doit désormais convaincre sa direction et les supporters madrilènes, souvent très durs à satisfaire, sur le terrain. Connaissant son talent et sa volonté, nul doute que le jeune anglais va y arriver.

