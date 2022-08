Real Madrid: le successeur de Luka Modric déjà trouvé

Selon les informations d’AS, ce mercredi matin, le Real Madrid tient déjà le successeur de Luka Modric. Et il est déjà au club puisqu’il s’agit de Dani Ceballos.

Dépositaire du jeu du Real Madrid depuis plusieurs années, Luka Modric a prolongé son contrat d’un an et va donc connaître une nouvelle saison avec le club madrilène. Mais du haut de ses 36 ans, le Croate n’est plus tout jeune, et la direction des Merengues réfléchit déjà à lui trouver un successeur. Selon les informations d’AS, ce mercredi matin, le Real a choisi Dani Ceballos, déjà présent au club, pour prendre la succession de Modric.

L’international espagnol est même considéré comme «intouchable», comme l’écrit le journal espagnol. Le coach Carlo Ancelotti lui a promis plus de minutes cette saison. D’ailleurs, en interne, le Real Madrid travaille déjà sur la prolongation du contrat de Dani Ceballos qui se termine l’été prochain. Utilisé lors de la rotation du Real en fin de saison passée, l’ancien joueur du Bétis Seville a impressionné son monde par son calme, sa vista et sa qualité technique.

Annoncé en partance du club madrilène ces dernières semaines, Dani Ceballos devrait bien avoir sa chance cette saison avec le champion d’Europe en titre. C’est désormais à lui de prouver qu’il a les épaules assez solides pour prendre la succession de la légende, Luka Modric.