Real Madrid: le remplaçant de Casemiro déjà identifié

Selon les informations de AS, le milieu de Newcastle Bruno Guimarães est le favori pour remplacer Casemiro, annoncé en partance à Manchester United.

Annoncée très calme, la fin de mercato estival du Real Madrid est en train de s’emballer. D’après les dernières informations de la presse espagnole, la possibilité de voir Casemiro rejoindre Manchester United grandit de plus en plus. Le milieu brésilien se serait même déjà entretenu avec sa direction pour confier ses envies de départ. Pas opposé à l’idée de vendre son joueur, le champion d’Espagne en titre se penche même déjà sur son remplaçant.

Malgré un secteur offensif déjà très bien fourni, avec notamment Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouameni, le club madrilène compte donc recruter un nouvel élément en cas de départ du “Tank” selon AS. Et pour le média espagnol, c’est le milieu de Newcastle, Bruno Guimarães, qui est favori. Le Brésilien de 24 ans cocherait toutes les cases : encore relativement jeune, athlétique, une grosse caisse physique et une palette technique intéressante font de lui un joueur d’avenir mais aussi de présent.

Toutefois, l’opération s’annonce compliquée pour le Real Madrid. En effet, Newcastle ne souhaite pas perdre son meilleur joueur, et celui qu’il considère comme l’actuel leader du nouveau projet du club. De plus, selon les informations de Foot Mercato, d’autres clubs sont également intéressés par l’Auriverde, mais l’ex joueur de Lyon reste focalisé sur les Toons. Les Merengues devront donc mettre les mains à la poche pour espérer attirer celui qui est lié jusqu’en 2026 aux Magpies.