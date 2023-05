Real Madrid: le produit spécial utilisé par les joueurs pour booster leurs performances

-Publicité-

Selon les informations de Marca ce mercredi, les joueurs du Real Madrid utilisent une pommade bien connue en Europe, pour booster leurs performances respiratoires. Il s’agit du Vicks VapoRub.

Les joueurs du Real Madrid ne laissent rien au hasard afin de maximiser leurs performances. Alors qu’on a appris récemment que le prodige Vinicius Jr utilisait une chambre hyperbare pour mieux récupérer, Marca a dévoilé ce mercredi une autre technique des Merengue pour être au mieux de leur forme. En effet, selon le média espagnol, les joueurs du Real Madrid utilisent une pommade, le Vicks VapoRub, pour booster leurs performances respiratoires pendant les matchs. Ce médicament à base de menthe et d’eucalyptus n’est pas très nouveau dans le monde du football puisque Patrick Vieira l’utilisait déjà, il y a 20 ans, alors qu’il jouait pour Arsenal.

Selon Marca, juste avant le coup d’envoi du match, les joueurs du Real Madrid se dirigent vers la ligne de touche pour recevoir l’application de cette pommade spéciale sur leur poitrine. Cette pommade a pour objectif d’ouvrir leurs narines et de décongestionner leurs voies nasales. Ces derniers en mettent également sur leur maillot, afin de maintenir l’effet pendant toute la durée du match et de pouvoir bénéficier des bienfaits du menthol pendant la partie.

« Les vapeurs médicinales pénètrent par le nez et la bouche pour faciliter la respiration« , explique la marque à Marca. « Il sert également à soulager les petites douleurs musculaires et articulaires« . Grâce à ses composants tels que l’eucalyptus, qui possède des propriétés vasodilatatrices et anti-inflammatoires, le Vicks VapoRub peut également contribuer à améliorer la circulation sanguine et l’apport d’oxygène aux poumons, ainsi qu’aux muscles. Cela peut être un léger avantage lors d’événements sportifs nécessitant des efforts intenses, comme un match de football.

Il est cependant important de souligner que l’utilisation de cette pommade, qui a été lancée à la fin du 19e siècle, n’est pas considérée comme du dopage, car elle ne contient que des ingrédients tels que le camphre, la térébenthine, le menthol, l’huile d’eucalyptus, le thymol et l’huile de noix. Une pommade que les joueurs du Real Madrid devraient une nouvelle fois utilisé ce mercredi soir, pour aller chercher la qualification en finale de la Ligue des champion contre Manchester City.

