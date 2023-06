Real Madrid: le palmarès impressionnant de Karim Benzema

Karim Benzema a disputé son dernier match avec le Real Madrid dimanche soir. Découvrez le palmarès vertigineux du joueur français avec le club espagnol.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe ce dimanche. Après 14 saisons passées au club, Karim Benzema quitte le Real Madrid. Le capitaine Merengue a disputé, hier soir, son dernier match avec la Casa Blanca. L’occasion pour le lui de mettre un terme à son aventure madrilène de la plus belle des manières, inscrivant le but de l’égalisation contre les Basques (1-1). Durant son long passage chez les Merengues, KB9 a disputé 648 matches, pour 354 buts et 165 passes décisives. Il a également soulevé un nombre impressionnant de trophées.

Le Nueve a remporté 25 titres avec le Real Madrid. C’est le joueur le plus titré du club, à égalité avec Marcelo. Dans le détail, le joueur formé à Lyon compte 5 titres en Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022). A cela il faut ajouter 4 Liga (2012, 2017, 2020, 2022), 3 Coupes du Roi (2011, 2014, 2023), 4 Supercoupes d’Espagne (2012, 2017, 2019, 2022), 4 Supercoupes de l’UEFA (2014, 2016, 2017, 2022) et 5 Coupes du monde des clubs (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

Karim Benzema s’est également illustré sur le plan individuel, avec son lot de trophées. Sa plus grande diction reste le Ballon d’Or, obtenu l’année dernière. Il a également été élu joueur de l’année UEFA , toujours en 2022, et a aussi remporté le Golden Player. KB9 a en outre été élu joueur français de l’année en 2011, 2012, 2014, 2021, 2022 et 2023, en plus de plusieurs autres récompenses.

Pour finir, Karim Benzema compte à son palmarès, plusieurs titres de meilleurs buteurs dans différentes compétitions. Il a notamment fini meilleur buteur de la Ligue des champions 2021-2022 (15 buts), meilleur buteur sur une année civile de la Ligue des champions 2022 (10 buts). Il a aussi décroché le Trophée Pichichi (meilleur buteur en Espagne) en 2021-2022. Débarqué au club comme le gamin de Bron, Karim Benzema quitte le Real Madrid en véritable légende. Un dernier hommage à la hauteur de son parcours lui sera d’ailleurs rendu ce mardi par le club espagnol.

