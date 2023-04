Real Madrid: le message fort de Vinicius Jr sur son avenir

Dans des propos relayés par Marca ce mercredi soir, Vinicius Jr a confié qu’il souhaite rester au Real Madrid pour toujours.

Vinicius Jr est sans doute le joueur offensif le plus dangereux en Europe en ce moment. Hier encore, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions contre Chelsea (2-0), Vini Jr a une nouvelle fois mis tout le monde d’accord en étant à l’origine des buts de Benzema et Asensio, tout en étant intraitable sur son côté. Reece James et Fofana ont notamment vécu un véritable calvaire sur ce couloir.

L’international Brésilien a donc offert une nouvelle performance remarquable, remportant le titre d’homme du match décerné par l’UEFA. Après la rencontre, le joueur du Real Madrid, évidemment tout souriant, a donné plusieurs interviews, au cours desquelles il a fait des déclarations sur son avenir, relayées par Marca. Il a notamment évoqué son désir de remporter plusieurs autres C1 avec les Merengue.

- Publicité-

«Tous les joueurs qui portent ce maillot savent que jouer en Ligue des champions est très spécial, les fans sont très favorables et si vous jouez pour Madrid, vous devez avoir ce désir en Ligue des champions.» Questionné ensuite sur le Ballon d’Or, il a déclaré : «ce que je veux, c’est gagner de nombreuses Ligues des Champions, comme Modric et Benzema. Mon souhait en ce moment, c’est ça.» Le prodige Auriverde a également confié qu’il voulait passer toute sa carrière au Real Madrid.

«J’aimerais rester au Real Madrid pour toujours. C’est le meilleur club du monde. Jouer en Ligue des champions, c’est quelque chose de spécial.» Continuer à évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti est aussi un rêve. «Pour moi, c’est le meilleur entraîneur du monde, j’aimerais qu’il soit mon entraîneur au Brésil et à Madrid (rires).» Il n’y a plus aucun doute, Vinicius Jr s’assoie désormais aisément à la table de Kylian Mbappé et Erling Haaland, les successeurs annoncés des monstres sacrés Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.