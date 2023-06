Real Madrid: le maillot domicile de la saison 2023-2024 dévoilé

-Publicité-

Le Real Madrid a présenté officiellement ce mercredi matin son nouveau maillot domicile, pour la saison 2023-2024. Une tunique qui rend hommage aux supporters.

Avec la saison de football terminée en Europe, les clubs préparent déjà le prochain exercice, à l’image du Real Madrid. En plus de se montrer déjà très actif sur le marché des transferts, l’écurie espagnole a vu son maillot domicile pour la saison prochaine être dévoilé ce mercredi matin par l’équipementier Adidas.

Adidas a décidé de faire un changement radical pour cette nouvelle tunique en remplaçant le violet par le doré, qui vient désormais embellir les trois bandes emblématiques de l’équipementier allemand. Exit le col à bordure noire, ce vêtement rend un hommage vibrant au design blanc, à la fois simple et audacieux, qui est devenu emblématique de l’équipe depuis ses débuts. De plus, il sera orné du blason rappelant leur victoire tant attendue à la Coupe du Monde des Clubs 2022.

Mais la particularité de son maillot qui attirera surtout l’attention des fans du club est ailleurs. En effet, pour la première fois de l’histoire du quatuordécuple vainqueur de la Ligue des champions, le maillot du prochain exercice aura le slogan « ¡Hala Madrid! » au niveau de la nuque. Une manière de rendre hommage aux 121 années de grandeur du Real Madrid et à ses supporters, les « Madridistas ». On retrouve également du bleu marine et or au niveau du col en V et les bandes bleu marine verticales qui courent sur chacun de ses flancs.

🤍🎶 Llevo tu camiseta, pegada al corazón.

🆕👕 ¡Ya está aquí nuestra 1º equipación 2023/24!

🟡 @adidasfootball — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023

A noter que la tunique conçue pour les joueurs et celle destinée aux supporters sont toutes les deux fabriquées à partir de matériaux entièrement recyclés. La version des joueurs est spécialement équipée de la technologie HEAT.RDY, conçue pour favoriser la circulation de l’air et offrir une sensation de fraîcheur pendant l’effort. Ce maillot fera ses débuts sur le terrain lors de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis.

