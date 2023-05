Real Madrid: le groupe pour la réception du Rayo Vallecano

-Publicité-

Le Real Madrid a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour affronter le Rayo Vallecano, lors de la 36e journée de la Liga, ce mercredi.

Le Real Madrid accueille le Rayo Vallecano ce mercredi lors de la 36e journée de Liga. Bien que ce match ne soit pas essentiel pour les Merengue, ils doivent néanmoins faire preuve de sérieux afin de pouvoir rivaliser pour la deuxième place du championnat espagnol. A la veille de cette rencontre, les Merengue ont dévoilé leur groupe pour ce duel.

Sans surprise, Vinicius Jr est absent. Le prodige brésilien est suspendu après son carton rouge du weekend dernier contre Valence. L’autre joueur qui manque à l’appel dans cette liste est Mariano Diaz. L’attaquant est blessé et indisponible pour la rencontre. Pour le reste, c’est du classique avec la présence de tous les cadres, notamment Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Rodrygo, Miliato ou encore Camavinga.

Pour rappel, le Real Madrid est actuellement troisième de Liga avec 71 points, avec seulement un point de retard sur le deuxième l’Atletico Madrid. Pour espérer finir dauphin du FC Barcelone, la Casa Blanca doit remporter tous ces prochains matches et espérer un faux pas du rival madrilène.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens : Courtois, Lunin et Luis López.

Défenseurs : Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V., Rüdiger et F. Mendy.

Milieux : Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni et D. Ceballos.

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Rodrygo et Álvaro.

