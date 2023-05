Real Madrid: le groupe pour la réception de Manchester City

-Publicité-

Découvrez le groupe convoqué par l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti, pour la réception de Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions ce mardi.

Le Real Madrid reçoit Manchester City ce mardi, à l’occasion des demi-finales de la Ligue des champions. Les Merengue, champion d’Europe en titre, veulent conserver leur trophée, et surtout remporter la compétition pour la 15e fois de leur histoire. Mais ils devront d’abord se défaire des Cityzens et de leur goleador Erling Haaland pour aller en finale. Et pour tenter de prendre une option sur la qualification, l’entraîneur Carlo Ancelotti a convoqué la quasi-totalité de son groupe.

Seuls manquent à l’appel, Eder Militao, suspendu, mais aussi Ferland Mendy et Dani Ceballos, blessés. Pour le reste, tous les cadres habituels sont présents, notamment Luka Modric, qui revient de blessure et est annoncé titulaire pour ce match. Les jeunes prodiges brésiliens, très en forme en ce moment, Vinicius Jr et Rodrygo, ont également été convoqués.

Un groupe de joueurs avec lequel Carlo Ancelotti est prêt à se battre pour la victoire. « Le plan pour demain est de faire un match complet et de donner le meilleur de nous-mêmes physiquement, techniquement et sur le plan de la motivation. Le match décisif sera le match retour. Nous voulons prendre l’avantage demain », a déclaré le technicien italien en conférence de presse hier lundi.

Le groupe du Real Madrid7

Gardiens : Courtois, Lunin, Luis López

Défenseurs : Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Vazquez, Rüdiger

Milieux : Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano

