Real Madrid: le groupe pour affronter l’Espanyol Barcelone

A l’occasion de la troisième journée de Liga, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone ce dimanche. A la veille de cette rencontre, Carlo Ancelotti a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour ce duel.

Auteur d’un début de saison réussie, le Real Madrid compte deux victoires, contre Almeria (1-2) et le Celta Vigo (1-4), en autant de sorties en Liga. Ce dimanche, les Merengues vont enchaîner un troisième déplacement consécutif, cette fois-ci sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, pour le compte de la 3è journée du championnat espagnol. Pour ce duel, Carlo Ancelotti a retenu un groupe de 21 joueurs.

Le technicien italien devra se passer de trois éléments, notamment Nacho, Vallejo et Odriozola, tous victimes de problèmes physiques. Pour le reste, c’est du classique, avec évidemment le meilleur joueur européen de l’année Karim Benzema. Le français va tenter d’améliorer ses stats en ce début de saison, lui qui n’a inscrit pour le moment qu’un petit but en championnat. Il sera évidemment accompagné de son fidèle acolyte, Vinicius Jr. Toni Kroos et Rodrygo effectuent leur retour dans l’effectif après avoir manqué la dernière rencontre.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens : Courtois, Lunin, Luis Lopez

Défenseurs : Carvajal, E. Militão, Alaba, Rüdiger, F. Mendy.

Milieux : Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Lucas V., Tchouameni, D. Ceballos.

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo, Mariano.