Real Madrid: le groupe madrilène face à Getafe avec plusieurs absents

Le Real Madrid affronte Getafe ce samedi soir (20 heures GMT+1) au Santiago Bernabeu. Le groupe madrilène pour la rencontre est tombé. Plusieurs cadres manquent à l’appel.

Comme prévu et annoncé, Carlo Ancelotti a décidé de laisser plusieurs joueurs clés au repos pour le match contre Getafe, comptant pour la 34e journée de Liga, qui se déroulera ce samedi soir au Santiago Bernabéu.

Lors de la conférence de presse de vendredi, l’entraîneur madrilène avait indiqué qu’il pourrait probablement tourner l’équipe en prévision de la demi-finale retour contre Manchester City mercredi prochain : « Nous avons quelques doutes avec certains joueurs qui ont reçu des coups lors du match de mardi. Benzema, Alaba et Rodrygo ont été touchés mardi. »

C’est maintenant confirmé : Karim Benzema, Rodrygo Goes, Dani Carvajal et David Alaba n’ont pas été convoqués pour le match contre le voisin Getafe. Cette rencontre n’a d’ailleurs pas une grande importance, car les Merengues sont déjà assurés de terminer dans le top 4, ce qui leur garantit une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. La compo madrilène devrait donc donner un Mariano Díaz et Eden Hazard alignés en attaque. De retour de blessure, Ferland Mendy et Dani Ceballos devraient également être titularisés.

Le groupe du Real Madrid face à Getafe:

