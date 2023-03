Real Madrid: le groupe de Carlo Ancelotti pour le clasico

Le Real Madrid a dévoilé ce samedi le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour le choc contre le FC Barcelone en Liga (dimanche, 21h). Karim Benzema est bien présent.

C’est le gros choc de la 26e journée du championnat espagnol. Le Real Madrid se déplace ce dimanche sur la pelouse du FC Barcelone pour le clasico qui sera décisif dans la course au titre. En effet, les Merengue (à 9 points du Barça) doivent absolument remporter la victoire pour ne pas dire définitivement adieu au titre. D’ailleurs, l’entraîneur du club madrilène ne se cache pas, mais sait que le match ne sera pas facile.

« Le match de demain est un lion, pas un chat. Si vous pensez que c’est un chat, vous pensez que c’est une fête, et ce ne sera pas une fête. J’ai toujours peur, ça ne me quitte pas, les deux heures qui précèdent le match sont les plus compliquées pour moi« , a déclaré le technicien italien en conférence de presse, avant d’ajouter : »Nous avons le plan, les deux équipes se connaissent très bien. Nous n’avons aucun secret. Toutes les évaluations avant le match ont pour but de faire mal à l’autre équipe. Ça sera comme ça jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre. »

Et pour tenter de repartir de la pelouse du Spotify Camp Nou avec les trois points, Carlo Ancelotti a convoqué la quasi-totalité de son groupe. Chez les cadres, seul David Alaba manque à l’appel. Le jeune Alvaro Rodriguez est également absent à cause d’une suspension. Légèrement touché contre Liverpool mercredi dernier, Karim Benzema est bien présent et devrait être titulaire.

Le groupe du Real Madrid