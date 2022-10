Real Madrid: le groupe de Carlo Ancelotti face à Elche avec Benzema

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dévoilé ce mardi sa liste des joueurs convoqués pour le match contre Elche (mercredi), en 10è journée de Liga. Karim Benzema est retenu dans le groupe et Thibaut Courtois, blessé, en est écarté.

De nouveau leader de la Liga après sa victoire face au Barça (3-1) dimanche dernier, le Real Madrid va désormais tenter de conserver son trône. Premier défi, ce mercredi lors du déplacement sur la pelouse d’Elche. Un match comptant pour la dixième journée du championnat.

Avec son contingent de superstars, le géant madrilène devrait sans peine remporter les trois points de cette partie contre la lanterne rouge du championnat qui reste sur trois matchs nuls et zéro victoire depuis le début de la saison. Mais prendre les Franjiverdes de haut pourrait être une erreur pour les Merengues, menacés par le Barça qui reçoit Villarreal, jeudi.

Pour ce match, décisif pour les deux équipes, Carlo Ancelotti a convoqué l’ensemble de ses joueurs actifs. Le technicien italien a fait appel à 22 cadres avec Karim Benzema. L’attaquant français, vainqueur du Ballon d’Or 2022, est convoqué pour le voyage à Elche tout comme son coéquipier brésilien, Vinicius Junior, arrivé huitième au classement général.

Lauréat du trophée Yachine du meilleur gardien de but de la saison dernière, pour ses nombreux clean sheets avec la Casa Blanca, Thibaut Courtois est lui, zappé de l’effectif. Le joueur belge traîne toujours une douleur au dos et va manquer son sixième match consécutif après notamment la double confrontation contre le Shakhtar Donetsk (2-1, 1-1) en Ligue des champions et le clasico face au Barça.

Le groupe du Real Madrid face à Elche: