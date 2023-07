Real Madrid: le groupe convoqué pour la tournée aux Etats Unis

-Publicité-

Le Real Madrid a dévoilé ce mercredi sa liste de joueurs convoqués pour la tournée de présaison qui aura lieu aux USA. Les nouvelles recrues Jude Bellingham et Arda Güler font partie du groupe.

Dans le cadre de la préparation de la prochaine saison de football, le Real Madrid effectuera une tournée aux États-Unis, où il disputera quatre matchs amicaux contre des adversaires de haut niveau. La bande à Vinicius Junior sera en effet opposée à l’AC Milan (23 juillet), à Manchester United (27 juillet), au FC Barcelone (29 juillet ) et à la Juventus Turin. A quelques jours du début du tournoi, le club madrilène a rendu public la liste des joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour l’occasion.

Le technicien italien a fait appel à 25 joueurs parmi lesquels on retrouve les nouvelles recrues Jude Bellingham, Arda Güler, Fran Garcia ou encore Joselu et Brahim Diaz qui auront sans doute du temps de jeu durant l’expédition en terre américaine pour prouver leur valeur. A noter que trois joueurs du centre de formation font partie du groupe, notamment Nico Paz et les deux gardiens Fran González et Diego Piñeiro.

Carlo Ancelotti s’envolera avec la quasi-totalité de son groupe ce mercredi pour rejoindre les États Unis. Les brésiliens Militao, Vinicius Jr et Rodrygo, rejoindront directement le reste de leurs coéquipiers sur place le jeudi.

Le groupe complet

Gardiens : Courtois, Lunin, Diego Piñeiro, Fran González.

Défenseurs : Dani Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy

Milieux : Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Nico Paz

Attaquants : Vinicius, Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz

Articles similaires