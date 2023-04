Real Madrid: le coup de sang de Valverde après la défaite contre Villarreal

Le milieu madrilène, Federico Valverde, est accusé d’avoir frappé Alex Baena après la défaite du Real Madrid contre Villarreal ce samedi soir.

Ce samedi soir, le Real Madrid recevait Villarreal au Santiago Bernabeu, dans le cadre de la 28e journée du championnat espagnol. Une rencontre totalement manquée par les Madrilènes qui se sont inclinés sur le score de 2-3, après avoir pourtant mené par deux fois au score. Une défaite qui fait mal aux Merengue qui ont définitivement dit adieu au titre. Mais ce dimanche matin, c’est un fait d’après-match qui fait parler en Espagne.

Selon The Athletic et plusieurs sources espagnoles, Federico Valverde aurait, en effet, complètement craqué après le match. Il aurait ainsi attendu Alex Baena dans la zone des bus avant de le prendre à partie selon le club de Villarreal et l’entourage du milieu offensif espagnol. MD précise que Valverde a frappé Baena sur la pommette en ajoutant «répète moi ce que tu m’as dit sur mon fils».

Selon les dernières informations de Marca, la raison de ce conflit remonterait au match de Coupe du Roi, disputé en janvier dernier entre les deux clubs. «Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître», aurait alors lancé le joueur de Villarreal à Valverde qui, à l’époque, craignait de perdre son fils avec sa compagne. Toujours selon la même source, l’entourage de Valverde aurait reconnu la perte de nerfs du joueur. De son côté, Baena nie avoir tenu de tels propos à l’endroit du joueur Merengue

Le joueur de Villarreal qui dispose des images vidéos de l’agression compte d’ailleurs aller porter plainte au commissariat. De plus, les autorités du football espagnol devraient également se saisir de l’affaire. Ce coup de sang de Federico Valverde risque donc de lui coûter très cher.