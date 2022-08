Real Madrid: l’annonce forte de Florentino Perez sur le mercato

Le président du Real Madrid Florentino Perez s’est exprimé sur Movistar ce mercredi, après la victoire de son équipe en Supercoupe d’Europe contre l’Eintracht (2-0). Le dirigeant madrilène a laissé entendre que le mercato du champion d’Europe en titre était clos.

Plutôt calme sur le marché des transferts jusqu’ici, le Real Madrid a déjà accueilli Aurélien Tchouaméni, en provenance de Monaco, et Antonio Rüdiger, débarqué libre après la fin de son contrat à Chelsea. Et si les supporters du club madrilène réclament d’autres recrues, notamment en attaque pour seconder Karim Benzema, le patron de la Casa Blanca, Florentino Perez, ne semble plus vouloir bouger sur ce marché estival.

En effet, en marge de la Supercoupe d’Europe remportée ce mercredi contre Francfort, le dirigeant du champion d’Europe en titre a laissé entendre que le mercato du Real Madrid, dans le sens des arrivées, est terminé. « Nous devons continuer à bien nous entraîner, Ancelotti a géré l’équipe, pour le moment nous n’envisageons rien d’autre« , a lâché l’espagnol. Relancé malgré tout sur le besoin de recruter un attaquant depuis l’échec du dossier Mbappé, Pérez reste campé sur ses positions: « Regardez tous les attaquants que nous avons. S’il (Benzema) a un problème, nous en avons tellement qu’on ne va rien remarquer. »

Il semble clair que le Real Madrid n’enregistrera pas d’autres arrivées lors de ce mercato estival. Après leur premier titre de la saison remporté hier, les Merengues débutent le nouvel exercice en championnat le dimanche prochain, sur la pelouse d’Almeria.