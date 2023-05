Real Madrid: l’annonce de Carlo Ancelotti sur Luka Modric

-Publicité-

En conférence de presse d’avant match ce lundi, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de son maître à jouer Luka Modric. Et selon le technicien italien, “il est possible qu’il soit prêt” pour la finale de la Coupe du Roi.

La fin de saison approche à grands pas pour le Real Madrid. Visiblement largué dans la course au titre, le club Merengue a encore son mot à dire en Ligue des champions, où il est qualifié pour les demies, mais aussi en Coupe du Roi, dont il disputera la finale le 6 mai prochain contre Osasuna. A quelques jours de cette échéance, l’entraîneur Carlo Ancelotti a apporté une bonne nouvelle aux supporters.

Présent en conférence de presse ce lundi, avant d’affronter la Real Sociedad demain à l’occasion de la 33e journée du championnat espagnol, le technicien italien a indiqué que Luka Modric pourrait être disponible pour l’ultime match de la Copa Del Rey samedi prochain. Pour rappel, le capitaine de la Croatie s’est blessé, touché aux ischio-jambiers, lors de la lourde défaite du Real Madrid à Girona (2-4) le 25 avril dernier. “Nous verrons ce qu’il en est de Modric, nous avons de bonnes nouvelles le concernant, il est possible qu’il soit prêt pour le match de samedi« , a expliqué l’ancien entraîneur d’Everton et du PSG, relayé par Real France, qui avait donné des nouvelles de trois autres joueurs au préalable.

« Non, Militao va bien. Il a eu un problème personnel et est arrivé quand l’entraînement était commencé. Valverde a besoin d’être évalué. Nous verrons bien. Alaba n’est pas non plus disponible, il a touché le ballon pour la première fois aujourd’hui.” Le Real Madrid se déplace donc sur la pelouse de la Real Sociedad ce mardi, pour le compte de la 33e journée de championnat espagnol. Les Madrilènes, qui ne croient plus au titre, doivent cependant assurer leur deuxième place. Et ça passe par une victoire contre les pensionnaires d’Anoeta.

