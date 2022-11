Real Madrid: l’ancien madrilène Guti fracasse Karim Benzema

Visiblement agacé par les performances du Real Madrid ces dernières semaines avec deux sorties sans victoires, l’ancien milieu de terrain Merengue, Guti, s’en est pris à Karim Benzema qu’il accuse d’avoir délaissé son équipe.

Absent lors de deux des trois dernières sorties du Real Madrid, Karim Benzema était encore forfait hier soir lors du déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano, dans le cadre de la treizième journée de Liga. Longtemps épargné, l’attaquant français traîne depuis quelques semaines des soucis de santé. Mais si le club madrilène a réussi à survivre sans son buteur attitré, les Madrilènes commencent à s’essouffler avec une seule victoire toutes compétitions confondues lors des quatre dernières apparitions.

MATCH à SUIVRE La Liga 2022-2023 Journée 13 Rayo Vallecano - : - Real Madrid Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL Wolfsburg - : - Borussia Dortmund Serie A 2022-2023 Journée 14 Napoli - : - Empoli Serie A 2022-2023 Journée 14 Spezia - : - Udinese La Liga 2022-2023 Journée 14 Elche - : - GIR La Liga 2022-2023 Journée 14 Athletic Club - : - VAL Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Bayern Munich - : - WER Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL BOCHUM - : - Borussia Monchengladbach Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfB Stuttgart - : - Hertha Berlin La Liga 2022-2023 Journée 14 Osasuna - : - Barcelona Serie A 2022-2023 Journée 14 CRE - : - AC Milan Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 FC Koln - : - Bayer Leverkusen Serie A 2022-2023 Journée 14 LEC - : - Atalanta Serie A 2022-2023 Journée 14 Sassuolo - : - AS Roma La Liga 2022-2023 Journée 14 ALM - : - Getafe La Liga 2022-2023 Journée 14 Sevilla - : - Real Sociedad La Liga 2022-2023 Journée 14 Espanyol - : - Villarreal Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Union Berlin - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Eintracht Frankfurt - : - 1899 Hoffenheim Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 SCH - : - FSV Mainz 05 < >

La plus cruelle a été la désillusion des champions d’Espagne en titre face au Rayo Vallecano lundi soir, en clôture de la treizième journée de Liga. Alors qu’il devrait l’emporter pour reprendre son fauteuil de leader aux Barcelonais, la Casa Blanca a été battue sur le score de 3-2. Une défaite qui a notamment fait exploser l’entraineur madrilène, Carlo Ancelotti, qui a fustigé le match moyen de ses hommes dont le duo brésilien Rodrygo-Vinicius, nettement en dedans.

Mais pour Guti, le coupable se nomme Karim Benzema. L’ancienne légende du Real n’a pas mâché ses mots à l’endroit de l’attaquant merengue. Il l’accuse d’avoir délaissé les siens juste parce qu’il veut être apte pour la Coupe du Monde. « Il y a un possible risque de ne pas aller au Mondial, mais tu dois l’assumer parce que ce n’est pas possible de laisser ton équipe. Bien sûr, personne ne veut rater la Coupe du monde, mais il faut d’abord jouer avec ton équipe. On ne joue pas avec les joueurs qui devraient le faire à cause du Mondial », a pesté Guti, rapporté par El Chiringuito, visiblement très remonté contre Benzema.

L’ancien international espagnol a par ailleurs critiqué la Maison Blanche qui n’a pas trouvé mieux à proposer pour remplacer Benzema. « Tout le monde sait que ça peut arriver. Je ne comprends pas comment une équipe comme le Real Madrid n’a pas d’alternative », a conclu l’ancien meneur de jeu merengue. Le Real Madrid reçoit Cadix, jeudi prochain, pour le compte de la dernière journée avant la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Peut-être que cette fois-ci, les Madrilènes et Benzema, dont on annonce son retour pour cette rencontre, renoueront avec la victoire.

❌ ANTI-BORRADAS @GUTY14HAZ:



🙄 "¿BENZEMA? Todos sabíamos que esto podía pasar, no entiendo cómo el Madrid no tiene un recambio".



📺#ChiringuitoMadrid📺 pic.twitter.com/WckAeOvVVK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 7, 2022