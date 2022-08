Real Madrid: l’ancien défenseur, Carlos Secretário, victime d’un AVC

Ancien défenseur du Real Madrid, Carlos Secretario est en soins intensifs après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral.

Comme rapporté par le média portugais O Jogo, l’ancien entraîneur de l’US Créteil est actuellement hospitalisé pour avoir subi un AVC, dimanche. Le joueur de 52 ans a passé la saison 1996-97 au Real Madrid et les Los Blancos lui ont envoyé un message de soutien sur Twitter dimanche soir.

« Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration souhaitent adresser un message de soutien et toute notre affection à l’ancien joueur du Real Madrid Carlos Secretário », lit-on dans le communiqué du club madrilène. « Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Restez fort », a écrit le Real Madrid », est-il ajouté.

Le FC Porto, club dans lequel le Portugais de 52 ans a évolué en tant que joueur a également adressé un prompt rétablissement à son ancien défenseur. « Force, Carlos Secretário. La famille bleue et blanche s’unit dans un message de force à notre ancien joueur », a écrit le club lusitanien.

Carlos Secretario a joué la majeure partie de sa carrière dans son pays natal, le Portugal, et a remporté 35 sélections internationales pour son pays. Il a représenté le Portugal à deux championnats d’Europe, aidant l’équipe à terminer troisième à l’Euro 2000. Il a également eu une longue carrière d’entraineur, son dernier emploi étant celui où il a dirigé l’équipe française US Créteil-Lusitanos entre 2018 et 2020.