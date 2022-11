Real Madrid: la terrible statistique de Karim Benzema en Ligue des champions

Muet lors de la large victoire du Real Madrid (5-1) contre le Celtic Glasgow ce mercredi, Karim Benzema a, pour la première fois de sa carrière, terminé la phase de groupe de la Ligue des champions sans inscrire le moindre but.

Ce mercredi, le Real Madrid achevait la phase de groupe de l’édition 2022/2023 de la Ligue des champions, par une large victoire (5-1) contre le Celtic Glasgow au Santiago Bernabeu. Luka Modric (6è, SP), Rodrygo (21è, SP); Marco Asensio (51è), Vinicius Jr (61è) et Fede Valverde (71è) ont inscrit les buts madrilènes. Sur le banc au coup d’envoi de la rencontre, Karim Benzema est entré en jeu lors de la deuxième mi-temps, après avoir manqué les deux derniers matchs des siens. Malheureusement, il n’aura pas trouvé le chemin des filets, ce qui a été synonyme de la naissance d’une statistique inédite pour le numéro 9 madrilène.

En effet, pour la première fois de sa riche carrière, Karim Benzema n’a inscrit le moindre but en phase de groupe de la Coupe aux grandes oreilles. L’international Français a certes raté la double confrontation contre Leipzig, mais il a toutefois disputé les quatre autres rencontres de la poule, ne réussissant pas a scoré ni contre le Shakhtar Donetsk, ni contre le Celtic Glasgow. Mais il n’a pas de quoi s’inquiéter pour KB9, qui a prouvé la saison dernière qu’il pouvait se montrer létal lors de la phase à élimination directe de la C1.

Entre les huitièmes de finale et l’ultime match de la dernière édition de la Ligue des champions contre Liverpool, Benzema avait inscrit 10 buts, dont deux triplés contre le PSG et Manchester City. En attendant de retrouver la reine des compétitions européennes avec le Real Madrid en 2023, Karim Benzema sera très scruté à la Coupe du Monde 2022 (20 novembre au 18 décembre) avec la France. Lauréat du Ballon d’Or cette année, le joueur formé par Lyon est attendu pour conduire les Bleus vers un nouveau sacre Mondial, après ceux de 1998 et 2018.