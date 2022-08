Real Madrid: la saison 2022/23, le Ballon d’Or, sa retraite, Carlo Ancelotti vide son sac

En conférence de presse ce samedi, à la veille du match Real Madrid vs Almeria en Liga, Carlo Ancelotti a fait le tour d’horizon de l’actualité sportive madrilène. Et l’entraineur des merengues a évoqué sa fin de carrière très proche.

Champion en titre, le Real Madrid entame ce weekend la défense de sa couronne en Liga. Les madrilènes se déplacent ce dimanche sur la pelouse d’Almeria pour le compte de la première journée du championnat. Un adversaire largement à la portée des récents vainqueurs de la Supercoupe qui entendent frapper un gros coup pour bien lancer ce nouveau marathon.

En conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a évoqué les objectifs de ses poulains pour cette saison. Et le technicien italien a assuré que les siens sont déterminés à conserver leur titre à l’issue de la saison. « Nous avons tous les espoirs du monde pour commencer cette saison et bien la démarrer. Chaque match sera très difficile, à partir de demain. Nous avons l’espoir de répéter le titre », a déclaré Carlo Ancelotti à la presse espagnole.

Sur la difficulté d’une saison coupée par le Mondial

Le manager des merengues a également évoqué cette saison un peu particulière coupée par une Coupe du monde en hiver. Et le technicien italien espère que ses joueurs reviendront sains et sauf de ce Mondial au Qatar. « Jusqu’à la Coupe du monde, nous n’aurons pas beaucoup de problèmes, les joueurs vont bien se préparer. La question est après. Comment vont-ils revenir au moment le plus important de la saison ? Il y a un effectif très fort, il faut que tout le monde soit motivé et il y a une Coupe du monde. Il faut un effectif long et en bon état. L’idée est de tourner plus que l’an dernier car j’ai un effectif plus complet », a-t-il ajouté.

Sur Karim Benzema favori du Ballon d’Or

Le Ballon d’Or 2022 avec la liste des 30 finalistes dévoilée par France Football a également été au menu de cette conférence de presse. Un groupe où figure notamment Karim Benzema, annoncé grand favori pour le titre, mais pas le milieu de terrain allemand, Toni Kroos. De quoi surprendre son entraineur qui s’étonne de l’absence de son joueur dans la liste.

«Cela me surprend un peu, parce que Kroos a fait une saison fantastique. Mais c’est vrai que ça pourrait poser problème si on nommait tous les joueurs du Real Madrid, je peux le comprendre», a ironisé Ancelotti. «Mais Valverde, Militao, Alaba… tous méritent d’y être. Tous ont fait une saison fantastique. Je ne parle pas de gagner le Ballon d’Or, mais ils mériteraient d’être dans la liste», a insisté «Carletto», non sans glisser un mot sur Benzema. « Il le mériterait. Il a fait une saison extraordinaire ».

Enfin, Ancelotti a parlé de sa retraite qui pour lui est très proche. L’Italien annonce mettre fin à sa carrière après son aventure madrilène. « Cette étape à Madrid fermera ma carrière. Après les Merengue, je me retirerais. Le Real, c’est le top du football. Il est logique de mettre le point final après cette expérience », a-t-il dit pour finir.