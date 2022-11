Real Madrid: la révélation de Karim Benzema sur Zinedine Zidane

Au cours d’un live Twitch, Karim Benzema a confié que Zinedine Zidane préférait le voir toucher beaucoup de ballons dans un match, lorsqu’il l’entraînait au Real Madrid.

Ensemble, les deux hommes ont porté très haut les couleurs du Real Madrid. Entraîneur du club entre 2016 et 2018 puis 2019 et 2021, Zinedine Zidane a remporté plusieurs trophées, dont trois Ligues des champions d’affilées (2016, 2017, 2018). Et ZZ pouvait compter sur l’un des hommes forts, Karim Benzema, quand il était à la tête de la Casa Blanca. Au cours d’un live Twitch en compagnie du youtubeur lyonnais Zack Nani, le Ballon d’Or 2022 a révélé ce que Zidane attendait de lui à chaque match lorsqu’il entraînait les Merengues.

« Zizou, pour qu’il soit content de mon match, il fallait que je touche un maximum de ballons, tout simplement. Ce n’était même pas « va marquer trois buts ». Il me disait « quand je vois que tu touches un maximum de ballons, je sais que tu vas faire un grand match ». Parce qu’il savait que j’allais avoir de l’influence », a ainsi confié KB9. Un style de jeu qui a notamment permis à Karim Benzema de devenir le leader incontestable du Real Madrid, après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018.

Et même s’il dézone beaucoup pour participer à la construction du jeu, il n’en demeure pas moins que Karim Benzema soigne tout de même ses statistiques individuelles. La saison dernière, il a notamment terminé meilleur buteur de la Liga (avec 27 buts) et meilleur passeur de la Ligue des champions (avec 15 buts, dont deux triplés contre le PSG et Chelsea). Des performances haut niveau qui lui ont permit de remporter le Ballon d’or cette année.