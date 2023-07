Real Madrid: la réaction de Carlo Ancelotti après la victoire contre Man United

En conférence de presse après la victoire du Real Madrid contre Manchester United en amical, dans la nuit de jeudi, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a analysé la performance des siens.

Nouveaux succès pour le Real Madrid dans son expédition en terre américaine. Après une première victoire contre le Milan AC (3-2), les Merengues ont facilement battu Manchester United (2-0), dans la nuit de ce jeudi. Les nouvelles recrues Jude Bellingham et Joselu se sont particulièrement illustrées avec un but exceptionnel chacun. Après la rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti a analysé la performance de ses joueurs.

« C’était un bon match. La première mi-temps a été très intense. Nous avons défendu. Beaucoup mieux qu’en première mi-temps. En deuxième mi-temps, plus de contrôle. Mais je suis satisfait.« , a expliqué le technicien italien en conférence de presse, relayée par Real France. L’ancien coach du PSG et d’Everton s’est également prononcé sur les deux buts inscrits: « Bellingham, c’est la qualité qu’il a. Il est arrivé depuis la deuxième ligne au bon moment, Rüdiger lui a donné un ballon fantastique et il a marqué. Quant à Joselu, c’est un but qu’on ne voit pas souvent.«

Carlo Ancelotti a également analysé le nouveau système qu’il utilise avec le Real Madrid depuis le début de la présaison. « Il fonctionne bien. Je pense que Vinicius s’adapte bien. Il aime jouer un peu plus à l’intérieur, mais je pense qu’il doit aussi jouer à l’extérieur de temps en temps. Rodrygo et Vinicius créent beaucoup de danger avec le ballon. En transition, nous pouvons jouer directement. Et la qualité de Bellingham facilite cela. Aujourd’hui, il a travaillé dur et s’est adapté à la ligne de quatre, dans un 4-4-2 en défense.« , ajoute-t-il. Pour sa prochaine sortie, le Real Madrid sera opposé au FC Barcelone, dans un clasico qui n’aura rien d’amicale.

