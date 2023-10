Real Madrid: la réaction de Carlo Ancelotti après la victoire à Braga

-Publicité-

A l’occasion de la troisième journée de groupe de la Ligue des champions, le Real Madrid s’est imposé (2-1) sur la pelouse de Braga. Après la rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti était satisfait de la prestation de ses poulains.

La Ligue des champions était de retour ce mardi, avec plusieurs affiches au programme. Parmi les rencontres disputées, le Real Madrid se rendait au Portugal, pour affronter Braga. Dans un duel plus disputé que prévu, les Madrilènes sont venus à bout des locaux sur le score étriqué de 2-1. Rodrygo a ouvert le score en première période, avant que Jude Bellingham ne fasse le break lors du second acte. Alvaro Djalo a réduit la marque pour les Portugais.

Après cette victoire, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a analysé la prestation des siens. Il a notamment salué le travail défensif de ses joueurs. « Ils ont fait beaucoup de centres en première période mais je crois que nos 4 défenseurs ont été bons. On a plus souffert en deuxième période quand on a perdu confiance derrière. Sur le plan défensif, on a fait un bon match. Braga a mis beaucoup de joueurs devant. Ils attaquent en nombre et récupérer le ballon n’est pas simple.« , explique le Mister, relayé par Real France.

Le technicien italien a aussi encensé Vinicius Jr, auteur de deux passes décisives dans cette rencontre. « Je pense qu’on a retrouvé le meilleur Vinicius. Il a donné des passes décisives, il a marqué un but… On peut dire qu’il a fait la différence aujourd’hui. On lui retire le but pour pas grand chose. » . Les supporters madrilènes n’ont plus qu’à espérer que le brésilien garde ce niveau lors de la prochaine sortie de l’équipe. Ce sera en Liga, et un clasico contre le FC Barcelone (samedi).