Real Madrid: la liste des joueurs convoqués pour la tournée aux Etats Unis

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dévoilé ce mardi sa liste de joueurs retenus pour la tournée américaine qui débute dimanche prochain. On retrouve notamment les deux nouvelles recrues, Rudiger et Tchouameni.

Le Real Madrid va disputer trois matchs amicaux, entre le 23 et le 30 juillet, à l’occasion du « Soccer Champions Tour », aux Etats Unis. Les Merengues affronteront le Barça, Club América et la Juventus. Pour cette tournée de présaison, l’entraîneur du Real, Carlo Ancelotti a retenu 28 joueurs.

Le groupe du technicien italien est notamment composé de 4 joueurs de la Cantera dont deux gardiens, ainsi que Vinicius Tobias et Juanmi Latasa. On y retrouve également les deux nouvelles recrues de l’été, Antonio Rudiger et Aurélien Tchouameni. A noter que le capitaine Karim Benzema, dont les vacances ont été prolongées, va rejoindre ses coéquipiers directement aux USA. Il devrait rater le premier match de cette présaison, qui opposera le Real au Barça dimanche prochain.

Les joueurs convoqués

Gardiens : Courtois, Lunin, Luis López, Lucas Cañizares

Défenseurs : Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Rüdiger, Mendy, Odriozola, Tobías

Milieux : Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Camavinga

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano, Latasa