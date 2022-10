Real Madrid: la grosse somme que va toucher Karim Benzema grâce au Ballon d’Or

Selon les informations de AS ce mardi matin, le Real Madrid va offrir une prime d’environ un million d’euros à Karim Benzema pour avoir remporté le Ballon d’Or 2022.

C’était attendu par toute la planète football, c’est désormais officiel. Ce lundi soir, lors d’une grande cérémonie organisée en France, Karim Benzema a remporté le Ballon d’Or 2022. C’est la première fois qu’il gagne ce trophée dans sa carrière. Auteur d’une année exceptionnelle sous les couleurs du Real Madrid, avec les titres en Liga et en Ligue des champions, l’attaquant âgé de 34 ans devient le premier français depuis Zinedine Zidane (1998) à obtenir le Graal.

Et si KB9 ne va pas toucher de l’argent de la part de France Football, qui décerne le trophée, le Real Madrid va s’en charger selon les informations de AS. En effet, d’après le média madrilène, la Casa Blanca va offrir une prime d’environ 1 million d’euros à l’attaquant de 34 ans pour avoir remporté le titre individuel suprême dans le football.

Et ce n’est pas tout, toujours selon la même source, le contrat de Karim Benzema avec le Real Madrid, devrait être automatiquement prolongé jusqu’en 2024 grâce à sa victoire au Ballon d’Or. Une récompense méritée, pour celui qui porte les Merengues depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Pour rappel, l’international français est le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club espagnol derrière CR7 et ses 451 buts.

“C’était un rêve de gamin”

Au moment de recevoir son trophée du Ballon d’Or ce lundi soir, Karim Benzema est revenu sur son parcours, avouant rêver de ce trophée depuis son enfance. «C’est une grande fierté de voir ça, devant moi. C’était un rêve de gamin. Ça a été une motivation. Ça a demandé beaucoup de travail, s’entraîner encore plus. J’ai dû garder dans la tête que tout était possible. Je repense à quand j’étais petit. Je n’ai jamais rien lâché. J’ai eu deux modèles dans ma vie : Zidane et Ronaldo. C’est beaucoup de travail, c’est s’entraîner encore et encore, il y a eu des moments difficiles», a-t-il d’abord expliqué.

Il est également revenu sur son éviction de l’équipe de France: « Cette période où je n’étais pas en sélection, mais j’ai parlé avec beaucoup de monde, c’était difficile. Cela m’a renforcé mentalement”, avant de remercier tous ceux qui l’ont aidé à atteindre ce niveau. « Je vais continuer comme cela, j’aimerais remercier mes coéquipiers, mon grand président Florentino Perez, au Real Madrid. Il a toujours été droit avec moi.

Je n’oublie pas Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais, sans eux, je n’aurais pas pu réaliser mon rêve. Ce Ballon d’Or, c’est individuel, mais ça reste le Ballon d’Or du peuple« . Il ne reste plus qu’une seule chose à aller chercher pour Karim Benzema: la Coupe du Monde 2022 au Qatar (20 novembre au 18 décembre).