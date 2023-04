Real Madrid: la durée d’absence de David Alaba est connue

-Publicité-

Sorti sur blessure lors de la victoire du Real Madrid contre Chelsea (2-0), mardi dernier en quarts de finale retour de la Ligue des champions, David Alaba souffre d’une légère déchirure à la jambe droite, selon les informations de AS. Il devrait être absent deux semaines.

Mardi dernier, le Real Madrid a décroché son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions, après sa victoire (2-0) contre Chelsea en quarts de finale retour. Titulaire au coup d’envoi de la rencontre, le défenseur central des Merengue a dû céder sa place avant la fin de la partie, touché physiquement. “Alaba a eu un problème aux ischio-jambiers et n’a pas pu continuer”, a expliqué l’entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse d’après-match.

Si le Real Madrid n’a toujours pas donné de nouvelle du joueur, le média AS croit savoir que le défenseur central souffre d’une légère déchirure à la jambe droite. Selon une publication du média espagnol, David Alaba devrait ainsi être absent des pelouses pour une durée de deux semaines. La participation du défenseur âgé de 30 ans à la finale de la Coupe du Roi contre Osasuna le 6 mai prochain est donc très incertaine.

Toutefois, l’objectif du Real Madrid, selon AS, serait de le remettre sur pied pour la demi-finale aller de la Ligue des champions, qui aura lieu trois jours plus tard contre Manchester City. Pour rappel, le patron de la défense madrilène, Eder Militao sera suspendu pour ce match. Un retour de David Alaba sera donc crucial pour Carlo Ancelotti et les siens, qui rêvent d’une nouvelle finale de C1.

