Real Madrid: la date d’inauguration de son nouveau stade connue

Le Real Madrid dévoilera la nouvelle version de son stade le 23 décembre prochain. Selon les informations rapportées par AS ce mardi, les travaux en cours au Santiago Bernabeu, sont pratiquement terminés.

Depuis 2019, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a entrepris un ambitieux projet de rénovation du stade Santiago-Bernabéu. Cet emblème légendaire du club madrilène, malgré sa riche histoire, était jugé à l’époque quelque peu obsolète. Cependant, la pandémie de Covid-19 avait interrompu momentanément les progrès de ce projet d’envergure. Aujourd’hui, les supporters du Real Madrid peuvent avoir le sourire car les travaux touchent à leur fin.

Le stade Santiago-Bernabéu se prépare à se métamorphoser en une enceinte ultramoderne, à la hauteur des ambitions et de la grandeur du club. Selon les informations relayées par le quotidien sportif AS, les travaux ont atteint leur phase finale et le club envisage d’inaugurer le stade juste avant Noël, le 23 décembre pour être précis. Cette date a été soigneusement choisie pour coïncider avec les vacances, permettant ainsi aux joueurs du Real Madrid de profiter pleinement de ce moment spécial aux côtés de leurs familles, tout en admirant leur nouveau joyau architectural.

D’après les rapports d’AS, les équipes de travailleurs s’activent sans relâche pour finaliser les préparatifs durant cet été. L’objectif est de garantir que tout soit prêt pour le premier match de championnat qui se tiendra au Bernabéu le 2 ou 3 septembre prochain, avec une confrontation face à Getafe. Les passionnés du club merengue ne peuvent qu’être impatients à l’idée de découvrir le résultat final de ces années d’efforts et d’investissements.

