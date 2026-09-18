Real Madrid: Kylian Mbappé vole au secours de Yan Diomandé

Arrivé cet été au Real Madrid pour un montant record, Yan Diomandé commence progressivement à montrer les qualités qui ont convaincu le club espagnol. Après des débuts discrets, le jeune Ivoirien peut compter sur le soutien de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid n’a pas hésité à miser gros sur Yan Diomandé. À seulement 19 ans, l’ailier ivoirien a débarqué dans la capitale espagnole après une saison remarquée au RB Leipzig, où il a inscrit 13 buts et délivré 10 passes décisives en 36 apparitions. Une performance qui avait attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens avant que le champion d’Espagne ne rafle la mise.

Son adaptation à la Casa Blanca a toutefois été progressive. Relégué sur le banc lors de ses quatre premières rencontres, Diomandé a dû patienter avant de bénéficier d’un temps de jeu conséquent. Ses deux titularisations récentes en Liga, face au Rayo Vallecano puis à Elche, ont néanmoins changé la perception autour de son arrivée.

Contre Elche, l’international ivoirien, déjà auteur de trois buts en sélection en 14 capes, s’est notamment illustré en délivrant une passe décisive. José Mourinho, l’entraîneur madrilène, a également souligné les progrès du jeune attaquant, mettant en avant son activité et son intelligence dans le jeu.

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Mbappé lui apporte son soutien

Alors que la concurrence s’annonce particulièrement relevée sur les ailes, notamment avec les retours attendus de plusieurs cadres, Diomandé bénéficie d’un soutien de poids. Kylian Mbappé s’est montré particulièrement positif au sujet de son nouveau coéquipier. « Il en est à une étape de son parcours. Il s’agit de construire la relation entre les joueurs, le collectif. Diomandé en fait partie dès maintenant », a expliqué le capitaine français dans un entretien accordé à AS.

Mbappé estime surtout que le prix du transfert ne doit pas devenir un poids pour un joueur aussi jeune. « Il est jeune, il a 19 ans, mais la qualité est bien là. On la voit et il a déjà prouvé qu’il avait des atouts », a-t-il insisté. Le Français appelle ainsi à protéger Diomandé de la pression liée à son transfert. Pour lui, la longueur de la saison impose au Real Madrid de pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif. Un message qui pourrait permettre à l’Ivoirien de poursuivre sereinement son apprentissage au sein du vestiaire madrilène.