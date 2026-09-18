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Liga : Abde Ezzalzouli offre au Betis sa 5e victoire en six matchs

Abde Ezzalzouli a offert au Real Betis sa cinquième victoire en six journées de Liga. L’international marocain a inscrit l’unique but du succès 1-0 contre Getafe, jeudi 17 septembre au stade Benito Villamarín, permettant aux Sévillans de conserver la troisième place avec 15 points.

André Kouagou Assane
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Liga : Abde Ezzalzouli offre au Betis sa 5e victoire en six matchs
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Le but est arrivé juste avant la pause. Servi par un centre à ras de terre de Troy Parrott, Ezzalzouli a conclu du centre de la surface. L’action a été examinée par l’assistance vidéo pour une possible main dans la construction, mais la réalisation a finalement été validée.

Le Betis avait déjà créé plusieurs situations dangereuses. Parrott a obligé David Soria à intervenir sur une tentative lointaine déclenchée près de la ligne médiane. Le gardien de Getafe a également détourné sur son poteau une frappe basse d’Antony, maintenant son équipe dans le match.

Ce succès prolonge la série du Betis à quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Le club andalou avait réagi après sa défaite 5-2 à Levante fin août et a depuis retrouvé une dynamique positive dans ses rendez-vous nationaux et européens.

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Après six journées de Liga, le Betis occupe la troisième place avec 15 points, cinq victoires et une défaite. Getafe reste à cinq points et se classe 16e.

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