NFL 2026: Burna Boy en tête d’affiche du spectacle de la mi-temps à Paris

La star nigériane de l’Afrobeats, Burna Boy, s’apprête à investir une nouvelle fois le Stade de France. L’artiste sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du premier match de saison régulière de la NFL organisé en France.

Burna Boy va ajouter une nouvelle date prestigieuse à son agenda. Le chanteur nigérian se produira au Stade de France, à Saint-Denis, à l’occasion du match de saison régulière de la NFL entre les New Orleans Saints et les Pittsburgh Steelers, prévu le 25 octobre 2026. Cette prestation constituera un nouveau passage remarqué de l’artiste dans l’enceinte francilienne. En avril 2025, Burna Boy était devenu le premier artiste africain à y donner un concert solo, marquant une étape importante dans l’histoire de la musique africaine en France.

Cette fois, le Nigérian retrouvera donc la pelouse du Stade de France dans un tout autre contexte, celui du grand rendez-vous du football américain. Sa performance animera la traditionnelle cérémonie de la mi-temps devant les spectateurs venus assister à cette affiche inédite. La rencontre entre les Saints et les Steelers revêt également une dimension historique pour la NFL. Elle sera en effet le premier match de saison régulière de la ligue américaine disputé sur le sol français.