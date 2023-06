Real Madrid: Karim Benzema sort du silence sur son avenir

Lors d’un événement organisé par le journal « Marca », ce jeudi, Karim Benzema a abordé les questions concernant son avenir, alors que des rumeurs l’envoient du côté d’Al Ittihad en Arabie Saoudite.

Ce jeudi, le quotidien Marca lui a remis un trophée, l’honorant comme véritable légende du sport espagnol. Lors de l’événement, le Ballon d’Or 2022 a été sans surprise questionné sur son avenir. Ces derniers jours, plusieurs rumeurs persistantes envoient le capitaine du Real Madrid à Al Ittihad, du côté de l’Arabie saoudite. Le joueur français aurait même déjà communiqué son intention de quitter le club à son entraîneur et à sa direction.

« Je suis très fier, je profite de chaque entraînement, de chaque match, c’est le plus important, quand je vais à Valdebebas ce n’est pas un travail. Quand ça sera un travail, je n’en voudrais plus. Pour moi le foot, c’est s’amuser comme des gamins. Je m’amuse encore, comme aujourd’hui à l’entraînement, et comme demain. […] Pour l’instant oui je suis à Madrid, il y a match samedi », a d’abord répondu le Merengue.

Relancé sur les rumeurs d’un transfert dans le championnat saoudien, KB9 s’est un peu lâché. « Pourquoi dois-je parler de mon avenir si je suis à Madrid ? Ce qui parle en ce moment, c’est internet. Mais la réalité, ce n’est pas internet. Je suis à Madrid », a répondu le Lyonnais. Benzema est-il en train de démentir les rumeurs? Sa réponse reste pour le moins assez floue. Pour rappel, le capitaine du Real Madrid a reçu une offre avec un possible salaire de 200 millions d’euros sur deux ans, selon les informations.

