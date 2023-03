Real Madrid: Karim Benzema pulvérisé après le Clasico

Auteur d’une très mauvaise performance lors du clasico perdu par le Real Madrid (1-2) ce dimanche soir, Karim Benzema s’est fait fracasser par la presse madrilène.

Le Real Madrid a logiquement été battu par le FC Barcelone (1-2) dimanche, lors de la 26e journée de la Liga. C’est le troisième clasico que les Merengue perdent cette saison. Une nouvelle défaite, face au rival catalan, mérité au vu de la prestation indigeste des hommes de Carlo Ancelotti. Les joueurs de la Casa Blanca n’ont pas été au niveau, surtout Karim Benzema qui a livré l’une de ses pires performances sous le maillot blanc. D’ailleurs, cette prestation ratée de KB9 n’est pas passée inaperçue aux yeux de la presse madrilène, qui s’est lâchée contre le Français.

Le journal AS lui a ainsi attribué une note de 0/10, avec un commentaire très dur: « invisible, une fois de plus. Rien de rien. Il ne parvient pas à contribuer à la possession en décrochant, comme il n’apparait pas dans la surface rivale. Il est à des kilomètres de ce Benzema qui a gagné le Ballon d’Or. On le voit sans rythme, lent, mais de façon générale, il devrait pouvoir courir et jouer mieux. Si le Real Madrid le récupère, il aura un trésor, mais le club attend depuis trop longtemps. Et ça ne vient pas ».

De son côté, Marca ne s’est pas montré tendre non plus envers le ballon d’Or 2022. « Il n’est pas là. Ou en tout cas, pas comme avant. On sent qu’il n’est pas bien physiquement à cause de ses problèmes physiques et ça pèse dans le jeu et la prise de décision », indique le journal espagnol. “[…] Le Clasico était une bonne occasion pour se refaire et laisser de côté les doutes, mais il n’a pas pu faire le match qu’il souhaitait”, y va de son côté Defensa Central. Pour rappel, Benzema a été légèrement blessé contre Liverpool en Ligue des champions, mercredi dernier, mais a tout fait pour tenir sa place contre le Barça.