Real Madrid: Karim Benzema donne les raisons de son départ

Ce mardi, Karim Benzema a donné une conférence de presse, en compagnie de son ancien président Florentino Perez, pour faire ses adieux au Real Madrid. Le français a notamment confié qu’il voulait prendre sa retraite chez les Merengues, mais que les choses se sont finalement déroulées autrement.

Après 14 saisons au Real Madrid, Karim Benzema quitte la capitale espagnole. D’après les récentes informations, il a déjà signé son nouveau contrat avec Al Ittihad, en Arabie saoudite. Ce mardi, le joueur le plus titré du Real Madrid, à égalité avec Marcelo, a fait ses adieux au club, en compagnie de son ancien président Florentino Perez, lors d’un événement organisé par la direction madrilène. L’occasion pour le Ballon d’Or 2022 d’expliquer son départ inattendu.

« C’est difficile de parler avec tant d’émotions, mais je veux dire merci au Real Madrid et à mes coéquipiers. Ce fut un superbe chemin de ma vie. J’ai eu la chance d’accomplir mon rêve d’enfant », a d’abord lancé le Français, sous les yeux de certains de ses coéquipiers comme Nacho, Lucas Vazquez, Luka Modric et Thibaut Courtois, ou encore Carlo Ancelotti et des légendes du club comme Raul et Roberto Carlos.

- Publicité-

« Je voulais prendre ma retraite ici »

Au sujet des raisons de son départ, KB9 explique: « Je ne vais jamais oublier le Real Madrid. C’est impossible, c’est le meilleur club de l’histoire. Mais je pense que c’est le moment de partir et de vivre une autre histoire ». Il enchaîne : « merci au Real Madrid. Je veux remercier le président. Quand je t’ai vu, je me suis dit « c’est l’homme qui a recruté Ronaldo et Zidane ». C’est incroyable. Mais c’est le moment de partir et de connaître autre chose ».

Pour finir, Benzema a confié qu’il voulait prendre sa retraite au Real Madrid, mais les événements n’ont pas été décidés autrement. « Merci aussi à Ancelotti, qui m’a donné sa confiance dès le début. J’ai beaucoup appris à vos côtés. C’est un jour un peu triste parce que je quitte mon club. J’ai signé à Madrid et je voulais prendre ma retraite ici, mais ça ne s’est pas passé comme ça. Je serai toujours un fan de Madrid. Merci aussi aux supporters qui m’ont toujours donné cette force. Merci à tous, vraiment. » L’histoire entre Karim Benzema et le Real Madrid est désormais terminée.

Articles similaires