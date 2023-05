Real Madrid: Karim Benzema devient le joueur le plus titré du club

-Publicité-

Vainqueur de la Coupe du Roi, ce samedi soir, Karim Benzema s’est offert son 25e trophée avec le Real Madrid. Il devient ainsi le joueur le plus titré du club, à égalité avec Marcelo.

La finale de la Coupe du Roi se jouait ce samedi soir entre le Real Madrid et Osasuna. Favoris pour cette rencontre, les Merengue ont tenu leur rang en remportant la victoire sur le score étriqué de 2-1. C’est la 20e fois que la Casa Blanca soulève la Copa Del Rey, la première fois en neuf années. Un nouveau titre important pour tous les joueurs, mais particulièrement pour Karim Benzema.

En effet, avec ce nouveau trophée, le capitaine madrilène compte désormais 25 titres avec le Real Madrid. Il égal ainsi le record de la légende Marcelo et devient le joueur le plus titré du club. Un nouveau record qui témoigne de la longévité et du niveau exceptionnel affiché par le Nueve depuis qu’il a débarqué en Espagne en 2009.

En détail, le Ballon d’Or 2022 a remporté quatre Liga, trois Coupe du Roi, quatre Supercoupe d’Espagne, quatre Supercoupe de l’UEFA, cinq Coupe du monde des clubs, et cinq Ligue des champions. A 35 ans, Karim Benzema n’a besoin que d’un titre pour devenir l’unique détenteur du record. Pour rappel, le Real Madrid est encore en course pour remporter la Ligue des champions cette saison. Les Madrilènes affrontent Manchester City en demi-finale aller, mardi prochain.

