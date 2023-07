Real Madrid: Jude Bellingham révèle le soutien de David Beckham

Au cours d’un entretien accordé à l’agence de presse britannique PA, le milieu de terrain anglais Jude Bellingham a indiqué qu’il avait reçu le soutien de David Beckham avant de rejoindre le Real Madrid.

Jude Bellingham (20 ans), la nouvelle sensation du Real Madrid qu’il a rejoint en début du mercato, compte parmi les rares joueurs anglais à avoir posé leurs valises à l’Estadio Santiago Bernabéu. Après des figures emblématiques telles que Laurie Cunningham, David Beckham, Michael Owen, Jonathan Woodgate et Steve McManaman, il aspire à écrire une page glorieuse dans l’histoire du club merengue. D’ailleurs, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a révélé avoir reçu le soutien de David Beckham lui-même, avant sa signature au Real Madrid.

«David Beckham m’a brièvement envoyé un message pour me souhaiter le meilleur. C’est l’un de ces mouvements où tout le monde a sa contribution de l’extérieur, donc vous entendez beaucoup de choses et des conseils, je suis assez bon pour filtrer le bon du mauvais, jusqu’à présent, cela a été vraiment positif de la part des ex-joueurs. Je vais essayer de prendre cela en compte et à un moment donné peut-être entrer en contact avec eux et voir comment ils se sont adaptés à la vie en Espagne» a confié le jeune international anglais lors un entretien accordé à l’agence de presse britannique PA, relayé par Footmercato.

Pour rappel, le Real Madrid a sorti le chéquier pour pouvoir s’offrir Jude Bellingham. D’abord, le deuxième de la dernière édition de la Liga a payé 103 millions d’euros au Borussia Dortmund pour finaliser le transfert. Ensuite, Florentino Pérez et sa direction ont offert à l’international anglais un gros salaire s’élevant à 20 M€ brut par saison, soit 10 M€ net, le tout sur six ans. S’il va au bout de ce contrat, Bellingham coûtera 120 M€ à sa nouvelle équipe en salaire. A tout cela, s’ajoutent les éventuelles primes qui pourraient faire grimper la note jusqu’à 250 M€ (salaire inclus). Autant dire que Jude Bellingham aura la pression à chaque fois qu’il portera le maillot du Real Madrid.

