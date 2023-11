Real Madrid: Jude Bellingham efface un record de Cristiano Ronaldo

Buteur ce weekend lors de la victoire du Real Madrid face à Cadix (3-0) en Liga, Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur à marquer 14 buts en 15 apparitions pour sa première saison; effaçant au passage un record de Cristiano Ronaldo.

Ecarté des pelouses depuis sa blessure à l’épaule lors de la 12è journée de Liga en début novembre, Jude Bellingham a signé ce weekend son retour sur les pelouses. Le milieu de terrain anglais a disputé avec le Real Madrid la rencontre face à face à Cadix, à l’occasion de la 14è journée de Liga. Un match remporté haut les mains par les Merengues qui se sont imposés sur le score de 3-0.

Du même Pays:

Si Rodrygo a été le grand artisan de cette victoire madrilène, avec un doublé, Bellingham s’est également signalé. Le jeune joueur de 20 ans a marqué le troisième but des siens en fin de match. Une réalisation qui porte à 14 son total sous les couleurs de la Casa Blanca, Ceci en seulement 15 apparitions toutes compétitions confondues. De quoi lui permettre de s’offrir un record.

En effet, avec son nouveau but, l’ancien du Borussia Dortmund est devenu le joueur du Real Madrid ayant inscrit le plus de buts (14) sur ces 15 premières apparitions avec le club de la capitale espagnole. Il efface ainsi les noms de Cristiano Ronaldo, Alfredo di Stefano et Pruden Sanchez, qui en comptaient 13.