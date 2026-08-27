Real Madrid: José Mourinho encense Kylian Mbappé après son triplé

Auteur d’un triplé face à la Real Sociedad, Kylian Mbappé a reçu les éloges de José Mourinho après la nouvelle victoire du Real Madrid en Liga. Le technicien portugais a notamment salué les qualités exceptionnelles de l’attaquant français.

José Mourinho a salué la prestation de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé mercredi soir lors de la victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad en Liga. L’attaquant français a une nouvelle fois été décisif pour les Merengues, qui se sont imposés grâce à trois réalisations de leur avant-centre et à un but de Vinicius Junior.

Interrogé après la rencontre sur la performance de Mbappé, Mourinho n’a pas tari d’éloges à l’égard de son attaquant. Le technicien portugais a notamment reconnu les qualités exceptionnelles de l’international français. « Je n’aime pas comparer les joueurs, mais celui-ci est incroyable », a déclaré l’entraîneur madrilène. Mourinho a également évoqué la récente Coupe du monde, remportée par la France, et s’est dit heureux de voir Mbappé marquer l’histoire avec sa sélection nationale.

Déjà très attendu pour sa deuxième saison sous le maillot du Real Madrid, Mbappé confirme ainsi son importance dans le projet de Mourinho. Avec ce triplé, le Français a une nouvelle fois porté l’attaque madrilène et lancé un signal fort à ses concurrents en Liga.