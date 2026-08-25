Real Madrid: José Mourinho convoque un groupe diminué pour affronter la Real Sociedad

Après sa victoire contre l’Espanyol (2-1), le Real Madrid veut enchaîner mercredi sur la pelouse de la Real Sociedad. José Mourinho devra toutefois composer avec plusieurs absences, tout en pouvant compter sur ses recrues estivales.

Le Real Madrid poursuit sa campagne de Liga avec un déplacement périlleux à la Real Sociedad. Après avoir débuté la saison par un succès face à l’Espanyol de Barcelone, le club madrilène entend confirmer cette bonne dynamique et décrocher une deuxième victoire consécutive. Pour cette rencontre, José Mourinho devra néanmoins composer avec un effectif amoindri. Raul Asencio, Éder Militão, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Rodrygo et Endrick figurent parmi les absents.

Le technicien portugais pourra toutefois s’appuyer sur plusieurs de ses recrues estivales. Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Marc Cucurella, Yan Diomande et Carlos Espí ont été convoqués. Mourinho a également décidé de faire appel à plusieurs jeunes joueurs. Mario Rivas, Alexis Ciria et Jorge Cestero figurent ainsi dans le groupe retenu pour ce déplacement. Après une première sortie officielle réussie, le Real Madrid cherchera donc à confirmer ses ambitions sous la direction de Mourinho. Face à une Real Sociedad toujours difficile à manœuvrer à domicile, les Madrilènes devront faire preuve de solidité pour poursuivre leur sans-faute.

Le groupe madrilène: