Real Madrid: José Mourinho adresse un message à Lionel Messi après sa retraite internationale

José Mourinho a réagi à l’annonce de la retraite internationale de Lionel Messi, officialisée lundi par le capitaine argentin. L’entraîneur du Real Madrid a choisi de laisser un commentaire sur la publication Instagram de la légende du FC Barcelone.

José Mourinho a réagi à l’annonce de la retraite internationale de Lionel Messi. L’entraîneur du Real Madrid a adressé un message au capitaine argentin après sa décision de mettre un terme à son aventure avec l’Albiceleste. Messi a officialisé son choix lundi, dans une publication diffusée sur son compte Instagram. Après plus de vingt ans au sein de la sélection argentine, le septuple Ballon d’Or a décidé de tourner la page.

« Après tout ce temps écoulé depuis le dernier match, et après mûre réflexion, je souhaite annoncer à tous que j’ai décidé de prendre ma retraite de l’équipe nationale », a écrit l’attaquant argentin. L’annonce a rapidement suscité de nombreuses réactions dans le monde du football. Parmi elles, celle de José Mourinho, qui a choisi de commenter directement la publication de Messi sur Instagram.

Le technicien portugais, qui a souvent croisé la route de l’Argentin au cours de sa carrière, a ainsi tenu à saluer le choix de l’ancienne star du FC Barcelone. Cette décision marque un tournant majeur pour l’Albiceleste, avec laquelle Messi a notamment remporté la Copa América à deux reprises et la Coupe du monde en 2022. Il quitte la sélection après avoir durablement marqué son histoire.







