Real Madrid: « Je suis calme », Ancelotti avant le déplacement à Man City

En conférence de presse d’avant match ce mardi, l’entraîneur du Real Madrid a affiché sa sérénité avant de retrouver Manchester City, pour la demi-finale retour de la Ligue des champions.

Ce mercredi à 20h (GMT+1), le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Manchester City, à l’occasion de la manche retour des demi-finales de la Ligue des champions. Les deux équipes gardent intacte leur chance de qualification pour la finale, après le nul (1-1) au Santiago Bernabeu la semaine dernière. Toutefois, dans l’antre des Cityzens, les Madrilènes devront se donner à fond pour espérer décrocher la victoire à l’Etihad Stadium et se qualifier pour une deuxième finale consécutive de C1.

En conférence de presse à la veille de ce choc, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a affiché sa sérénité quant à la lourde mission qui attend ses joueurs. « Je suis calme. Je suis excité, j’ai la foi. Je connais bien la journée de demain… et oui, ce sera la journée de l’inquiétude. Ce sera le jour des mauvaises pensées. Il va y avoir Haaland, De Bruyne… mais il faut oublier cela et penser que Vinicius peut faire un bon dribble et que Benzema peut faire un bon mouvement. Il faut garder la tête froide et ne pas être négatif. Nous sommes très heureux d’être ici, même si pour un club comme le Real Madrid, c’est tout à fait normal : 11 fois sur 13, ils ont atteint les demi-finales. Ce n’est pas facile et nous devons en profiter« , a lancé le technicien italien, relayé par Real France.

Il ajoute: « Demain ne sera pas si différent du match aller. Comme je l’ai dit au début, nous voulons améliorer certaines choses par rapport à la semaine dernière. City a la meilleure équipe d’Europe en ce moment et ce sera passionnant. » Rendez-vous donc demain mercredi pour connaître l’issue de cette double confrontation, qui s’annonce une nouvelle fois explosive.

