Real Madrid: “Je ne veux pas de pause”, le message de Modric à Ancelotti

En conférence de presse avec la Croatie, ce mercredi soir, Luka Modric est revenu sur son statut de remplaçant cette saison au Real Madrid. Le Ballon d’Or 2018 a profité de l’occasion pour adresser un message à son entraîneur, Carlo Ancelotti.

Si le Real Madrid est limité au poste d’attaquant, avec Joselu comme seul pur 9, le club Merengue a un secteur qui est très bien fourni: il s’agit du milieu de terrain. Avec des jeunes talents incroyables tels que Jude Bellingham, Tchouameni, Camavinga ou encore Ceballos, le club est gâté. Mais, évidemment, avec autant de joueurs, le temps de jeu de certains a logiquement baissé, et c’est le cas des vétérans Toni Kroos et Luka Modric.

Actuellement au rassemblement de la Croatie, Modric est revenu sur sa situation inédite au Real. «C’est une situation nouvelle pour moi de ne plus jouer autant qu’avant et autant que je le souhaiterais»,explique-t-il d’emblée lors d’un point presse, à la veille de Croatie-Turquie comptant pour les qualifications à l’Euro 2024, relayé par Footmercato. Il poursuit en affirmant son envie de jouer le plus souvent possible: «Je veux toujours jouer. Je ne veux pas de pause, je ne veux pas prendre de vacances. Je veux jouer parce que c’est là que je me sens mieux et ainsi je me prépare mieux pour les matchs.»

Il reconnaît toutefois que le repos forcé pourrait être bénéfique pour la suite de la saison en préservant sa fraîcheur physique par rapport à ses concurrents, même s’il n’apprécie pas la situation. «Cette situation pourrait avoir des avantages pour la suite, donc nous verrons, mais je ne veux pas de ça. Je veux jouer, et si nécessaire, tous les trois jours, car physiquement ça va. Ca aurait été une autre histoire si ce n’était pas le cas mais je me sens bien physiquement et mentalement et je veux jouer», ajoute Modric.

Pou conclure, le Ballon d’Or 29018 accepte sa situation: «Tout ce qui se passe autour de moi en ce moment c’est normal. Je l’accepte. Je dois me préparer mentalement à cette situation, l’accepter et passer à autre chose.» Un message à demi voilé à son entraîneur Carlo Ancelotti.