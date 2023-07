Real Madrid: « Je ne pense pas à être prêté », les premiers mots de Arda Güler

-Publicité-

Au lendemain de l’officialisation de sa venue, le Real Madrid a présenté sa nouvelle pépite , Arda Güler, à la presse ce vendredi. L’occasion pour le jeune turc de livrer ses premières impressions après ce transfert qui a surpris plus d’un.

Alors qu’on pensait son mercato terminé, le Real Madrid a surgi cette semaine pour s’offrir les services du jeune turc Arda Guler. Les Merengue ont, au passage, doublé leur éternel rival le FC Barcelone, pour convaincre le milieu de terrain de quitter Fenerbahçe pour la capitale de l’Espagne. Au lendemain de l’officialisation du transfert, les Madrilènes ont présenté leur nouvelle recrue ce vendredi. Comme à l’accoutumée, elle était accompagnée par Florentino Pérez. Le président madrilène a d’ailleurs eu des mots très sympathiques à l’égard de son nouveau protégé.

“Chaque fois qu’un nouveau joueur arrive, il génère une joie particulière chez les millions de supporters madrilènes. Aujourd’hui, nous renforçons le présent et l’avenir. Cette équipe mène l’un des cycles de victoires les plus importants de notre histoire et c’est grâce aux joueurs et aux légendes. Des jeunes qui grandissent aux côtés de légendes et qui montrent déjà leur potentiel. Certains ont même déjà remporté tous les titres possibles. Aujourd’hui, un autre de ces jeunes arrive. Il a un talent énorme et il était voulu par les grands clubs de football européens, c’est logique. Bienvenue Arda Güler.», a-t-il déclaré.

“…ma priorité a toujours été le Real Madrid”

Le nouveau numéro 24 du Real Madrid a ensuite pris la parole sur le podium. «Tout d’abord, merci à ma famille et au club. Je veux aussi être une légende du Real Madrid. Merci pour tout», a-t-il déclaré, relayé par Footmercato. Le jeune homme s’est ensuite présenté en conférence de presse pour répondre aux nombreuses questions des journalistes. Accompagné cette fois-ci d’Emilio Butragueño, le joueur de 18 ans a confié : «je veux avant tout me souvenir de Di Stéfano. C’est le plus grand club du monde et je suis fier.»

Par la suite, Arda Güler a été interrogé sur son choix et sa préférence de signer à Madrid plutôt qu’au Barça. «Il y a eu beaucoup d’offres, mais ma priorité a toujours été le Real Madrid (…) De nombreux clubs ont soumis leurs offres. Mais dès que le Real Madrid est apparu, tout le reste a perdu de la valeur.» Un club où il compte bien se faire sa place malgré la forte concurrence. «Je me sens prêt, je suis préparé. Je viens pour travailler et pour tout donner (…) J’aime créer, mais aussi être offensif. Où je vais jouer ? C’est la décision du manager.»

Le milieu offensif est déterminé à faire sa place au Real Madrid et n’envisage pas de partir en prêt, comme cela a été le cas pour d’autres jeunes talents par le passé. «Oui, j’exclus cette possibilité. Je veux rester au Real Madrid (…) Si Madrid me donne l’opportunité de jouer, j’irais. Je ne pense pas à être prêté. Madrid m’a signé et je suis là pour jouer.» Relancé sur le sujet, il a été cash : «je le répète. Beaucoup de clubs se sont intéressés à moi, mais ici ils m’ont assuré que j’allais jouer. C’est fini. Sortir en prêt n’est pas dans mes plans.»

