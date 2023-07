Real Madrid: « je ne m’emballe pas », les confessions de Jude Bellingham sur ses débuts

Dans des propos rapportés par Footmercato ce jeudi soir, la nouvelle pépite du Real Madrid Jude Bellingham s’est exprimée sur ses débuts avec le club madrilène.

Cet été, Jude Bellingham a été recruté par le Real Madrid à prix d’or (103 M€) en provenance du Borussia Dortmund. Et l’international anglais n’a pas tardé a démontré tout son talent. Évoluant en tant que numéro 10 derrière des joueurs tels que Vinicius Jr et Rodrygo, le jeune prodige de 18 ans a impressionné durant les rencontres amicales de son équipe face au Milan AC et à Manchester United.. Malgré ses débuts excellents, l’ancien joueur du BVB garde la tête sur les épaules et évite de se laisser emporter par l’euphorie.

«J’apprécie vraiment d’être avec tout le monde et de jouer. Je me sens à l’aise dans l’équipe. C’est bien de débuter avec deux victoires et oui, je suis très heureux. Comme je l’ai déjà dit, je pense que le Real Madrid est la plus grande équipe du monde. C’est le meilleur club, les meilleurs joueurs, les meilleures personnes pour apprendre. Je suis ici et je suis très heureux de mes débuts, mais je ne m’emballe pas», déclare la nouvelle star de la Casa Blanca.

Il rajoute: «Je sais que le plus gros reste à venir dans la saison qui m’attend, mais oui, j’entre dans le rythme et j’aime jouer avec mes coéquipiers, j’en suis déjà là. Je pense donc que jusqu’à présent, tout va bien. C’est difficile l’espagnol. J’essaie, ça s’améliore petit à petit. J’ai beaucoup de bons professeurs dans l’équipe, alors ça viendra bientôt». Jude Bellingham est annoncé pour devenir la référence à son poste d’ici quelques années. Et il a déjà pris le bon chemin.

