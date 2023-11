Real Madrid: grosse inquiétude pour Rodrygo

Selon les informations de AS, Rodrygo a été touché au genou lors du choc entre le Brésil et l’Argentine. L’ailier brésilien est rentré à Madrid blessé et devrait passer des examens.

Déjà privé de plusieurs cadres depuis le début de la saison, notamment Tchouaméni, Kroos, Modric, Nacho, Güler, Courtois, Kepa ou encore Militão, le Real Madrid a vu la trêve internationale remplir davantage son infirmerie. Eduardo Camavinga s’est blessé lors d’un entraînement avec la France et Vinicius Junior a dû sortir prématurément lors du choc face à la Colombie. Les deux joueurs sont d’ailleurs out pour le reste de cette année. Et ce n’est pas tout.

Alors que le club poussait un ouf de soulagement avec la fin de la trêve internationale, AS nous apprend que Rodrygo est lui aussi touché. Selon le média espagnol, l’ailier est rentré du Brésil avec un souci au genou. L’international Brésilien, avec 20 sélections et 4 buts à son actif, aurait subi un coup au genou lors du match contre l’Argentin. Cette situation a entraîné son absence à l’entraînement d’hier. Rodrygo va passer des évaluations médicales ce vendredi pour déterminer la gravité de la blessure.

Toujours selon AS, Rodrygo est très incertain pour la rencontre face à Cadix ce dimanche, comptant pour la 14e journée de la Liga. Carlo Ancelotti se retrouve donc avec Joselu comme seul attaquant disponible pour ce match. Le technicien pourrait donc faire jouer Brahimi Diaz à ce poste ou carrément fait avancer d’un cran Jude Bellingham.