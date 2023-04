Real Madrid: grosse inquiétude pour Luka Modric

-Publicité-

Selon les informations de plusieurs médias espagnols ce jeudi, Luka Modric devrait manquer les prochaines rencontres du Real Madrid. Il est même incertain pour la finale de la Coupe du Roi (6 mai) et la demi-finale aller de la Ligue des champions (9 mai).

Toujours en course pour remporter la Ligue des champions et la Coupe du Roi, le Real Madrid va entamer le moment le plus décisif de sa saison. Une période cruciale que pourrait manquer un cadre indiscutable du vestiaire madrilène. En effet, blessé lors de la lourde défaite de son équipe à Girona (2-4), Luka Modric est touché aux ischio-jambiers. Et, les nouvelles provenant de la presse espagnole ce vendredi ne sont pas très encourageantes pour le Ballon d’Or 2018.

Marca annonce ainsi que le capitaine de la Croatie est d’ores et déjà forfait pour la rencontre face à Almeria en Liga samedi. Le média madrilène ajoute qu’il est également incertain pour le match suivant, face à la Real Sociedad (2 mai). De son côté, El Chiringuito est beaucoup plus alarmant. Cette source assure carrément que Luka Modric va manquer les deux prochaines semaines de compétition avec le Real Madrid. Si cela se confirmait, ce serait un très gros coup dur pour les Madrilènes.

En effet, si Luka Modric devait manquer deux semaines de compétition, il serait ainsi forfait pour la finale de la Coupe du Roi, le 6 mai prochain, face à Osasuna, mais aussi très incertain pour la demi-finale aller de Ligue des Champions, contre Manchester City (9 mai). Autant dire que l’inquiétude au sujet du croate est très grande dans le camp des Merengue.

