Real Madrid: Fede Valverde risque 5 matchs de suspension

Le joueur de Villarreal Alex Baena, avait porté plainte contre Fede Valverde, après que celui-ci l’a agressé, en dehors du terrain, en avril dernier. Selon les informations d’AS ce mercredi, le juge chargé du dossier recommande de suspendre le joueur du Real Madrid pour 5 matchs.

Le 8 avril dernier, le joueur du Real Madrid, Federico Valverde, reconnu pour son calme, avait perdu ses nerfs. Après la défaite des siens contre Villarreal (2-3) en Liga, le milieu madrilène a frappé son adversaire Alex Baena, dans la zone des bus. Selon les explications fournies par Mundo Deportivo, lors d’une rencontre de Coupe du Roi entre les deux clubs, Baena aurait dit à Valverde : «pleure maintenant que ton fils ne va pas naître.» Et, comme c’était annoncé, l’Uruguayen risque de prendre très cher.

Selon AS, suite à la plainte de Alex Baena déposée auprès de la police, le juge chargé du dossier a suggéré au Comité de Compétition de la Fédération Espagnole de suspendre l’Uruguayen pour une durée de 5 matchs. Ainsi, il serait absent lors des premières rencontres du Real Madrid la saison prochaine notamment contre l’Athletic Bilbao, Almeria, le Celta Vigo, Getafe et la Real Sociedad. Toutefois, cette proposition doit encore être confirmée ou non par le Comité de Compétition.

Si la sanction venait à se confirmer, le Real Madrid perdrait l’un des cadres de Carlo Ancelotti pour la reprise du championnat, mais l’équipe espagnole dispose d’un effectif assez riche, notamment au milieu de terrain, pour combler son absence. Jude Bellingham, débarqué cet été à Madrid, ainsi que Camavinga, Tchouameni ou encore les expérimentés Luka Modric et Toni Kroos, qui ont récemment prolongé, sont tout à fait capable de faire gagner l’équipe sans Valverde.

