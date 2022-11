Real Madrid: entre ses 5 Ligues des champions et sa Coupe du monde, Kroos a fait son choix

Dans un entretien accordé à Movistar, Toni Kroos a avoué qu’il préférait ses 5 Ligues des champions remportées avec le Real Madrid à son seul trophée de la Coupe du monde.

Toni Kroos est sans aucun doute l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire du football. Révélé aux yeux du monde au Bayern Munich, l’international Allemand continue d’écrire sa légende avec le Real Madrid. Et au cours de sa riche carrière, le joueur de 32 ans a pratiquement tout remporté en termes de trophées collectifs. Et au nombre de ses nombreux titres, on peut citer ses 5 Ligues des champions (une fois avec le Bayern et quatre fois avec le Real) et sa Coupe du monde remportée avec l’Allemagne en 2014.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Monchengladbach - : - VfB Stuttgart Serie A 2022-2023 Journée 13 Udinese - : - LEC Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 TRO - : - AUX La Liga 2022-2023 Journée 13 GIR - : - Athletic Club La Liga 2022-2023 Journée 13 Getafe - : - Cadiz Serie A 2022-2023 Journée 13 Empoli - : - Sassuolo Serie A 2022-2023 Journée 13 Salernitana - : - CRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Hertha Berlin - : - Bayern Munich Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FC Augsburg - : - Eintracht Frankfurt Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 1899 Hoffenheim - : - RB Leipzig Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FSV Mainz 05 - : - VfL Wolfsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Dortmund - : - VfL BOCHUM Premier League 2022-2023 Journée 15 WOL - : - BRI Premier League 2022-2023 Journée 15 NOT - : - BRE Premier League 2022-2023 Journée 15 MAC - : - FUL Premier League 2022-2023 Journée 15 LEE - : - BOU La Liga 2022-2023 Journée 13 VAL - : - Elche Premier League 2022-2023 Journée 15 EVE - : - LEI La Liga 2022-2023 Journée 13 Celta Vigo - : - Osasuna Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 WER - : - SCH < >

Au micro de Movistar, le milieu de terrain a été questionné sur ce qu’il choisirait entre ses cinq C1 et son Mondial. Et Kroos n’a pas hésité. «Je prendrais les cinq titres de la Ligue des champions, en raison de la quantité et parce que j’aime toujours la régularité. En gagner cinq en huit ans est quelque chose de très spécial. Ce n’était pas une question très difficile», a-t-il déclaré, avec le sourire.

Pour rappel, Toni Kroos qui a pris sa retraite internationale depuis un certain temps déjà, ne sera pas au Mondial 2022 avec l’Allemagne. Mais selon les dernières informations des médias allemands, la Nationalmannschaft essaie de convaincre le milieu de terrain madrilène d’effectuer un dernier tour de piste avec son équipe nationale. S’il changeait d’avis, Kroos aurait alors l’opportunité de remporter un nouveau Mondial avec l’Allemagne, qui évoluera dans le groupe E, avec l’Espagne, le Costa Rica et le Japon.