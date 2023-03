Real Madrid: Eden Hazard ne parle plus avec Carlo Ancelotti

Dans un long entretien accordé à la RTBF, Eden Hazard a évoqué plusieurs sujets, dont sa relation avec Carlo Ancelotti. Et l’ex-international Belge a confié qu’il ne parle plus avec son entraîneur, même s’il aura toujours du respect pour lui.

Eden Hazard vit sa quatrième saison au Real Madrid. Débarqué à l’été 2019, en provenance de Chelsea, le Belge était censé compenser le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus. Mais son aventure en Espagne jusqu’ici est chaotique, émaillée par des blessures, et un manque de temps du jeu criard. Dans un entretien accordé à la RTBF, l’ancien capitaine des Diables Rouges a évoqué sa vie à Madrid, et il semble que sa relation avec Carlo Ancelotti ne soit pas très amicale.

« Il y a du respect entre nous. Mais je ne vais pas dire qu’on se parle, parce qu’on ne se parle pas. Mais il y aura toujours du respect. Même si demain, il ne me fait plus jouer…. je suis obligé d’avoir du respect pour un mec comme Carlo Ancelotti. Par rapport à ce qu’il représente pour le foot, ce qu’il a fait dans sa carrière. Il n’y a pas de souci », a-t-il déclaré et relayé par Footmercato. Eden Hazard s’est également confié sur son avenir et il ne compte pas quitter le Real Madrid avant la fin de contrat. L’ancien joueur de Chelsea attend juste qu’on lui donne une nouvelle chance de prouver qu’il a encore le niveau.

«J’aimerais rester. Je l’ai toujours dit. Pour espérer jouer. J’attends qu’une chose c’est d’être sur le terrain pour prouver que je sais encore jouer au football. Les gens doutent, c’est normal. Je comprends très bien. Mais pour moi, je suis encore là l’année prochaine. Un transfert n’est pas à l’ordre du jour. Mais on sait jamais», a-t-il confié. Pour rappel, le Real Madrid avait déboursé 110 millions d’euros pour s’offrir le Belge, qui a désormais encore une saison pour justifier ce prix dépensé sur lui par les Merengue.