Real Madrid: David Alaba livre les clés pour battre Chelsea

En conférence de presse d’avant match, le défenseur madrilène David Alaba a évoqué le choc contre Chelsea ce mercredi, à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Et l’autrichien sait ce que son équipe devra faire pour remporter la victoire.

Le Real Madrid, qui est le champion en titre de la Ligue des champions, va affronter Chelsea ce mercredi à l’occasion des quarts de finale aller de la compétition. Le match se déroulera au stade Santiago Bernabeu à partir de 19h (GMT) et promet d’être un choc excitant entre les deux équipes. A la veille de ce duel, le défenseur polyvalent des Merengue David Alaba s’est présenté face à la presse. Et le joueur autrichien sait comment battre les Blues.

« Je pense que cela dépend de beaucoup de facteurs et de détails. L’histoire est là. Nous abordons ce match avec beaucoup de confiance« , a-t-il d’abord expliqué, relayé par Real France avant de poursuivre: « Nous ne sous-estimons pas Chelsea, nous savons que c’est une grande équipe. Nous devrons être très concentrés et les presser d’entrée. C’est une équipe forte et même si elle a connu beaucoup de changements récemment, nous serons très attentifs.«

« Chaque match est une incertitude. Ils ont battu le Borussia Dortmund (en huitièmes de finale), l’important c’est d’être confiant« , a-t-il ajouté. Pour rappel, le Real Madrid avait éliminé Chelsea à ce même stade de la compétition la saison dernière, au terme d’une double confrontation époustouflante. Les Merengue devront donc s’inspirer de leur succès passé pour accrocher leur place dans le dernier carré de Ligue des champions.